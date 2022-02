Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile indirecte ale Anamariei Prodan catre soțul ei Laurențiu Reghecampf s-au mutat acum și pe TikTok. Impresara a trecut de la apropourile acide de pe Instagram la filmulețe pe Tik Tok, in care face, aparent, trimitere la antrenor și la amanta lui, Corina Caciuc.

- Anamaria Prodan scoate la iveala noi amanunte despre casnicia cu Laurențiu Reghecampf. Impresara spune ca antrenorul a fost șantajat de Corina Caciuc și in ziua in care și-au reinnoit juramintele. Se pare ca acesta a fost și motivul pentru care ar fi disparut de la petrecere.„Daca nu are voie sa vina…

- Anamaria Prodan continua șirul dezvaluirilor și acuzațiilor la adresa inca soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Impresara susține ca antrenorul a fost șantajat de Coriina Caciuc și in ziua in care și-au reinnoit juramintele, acesta fiind motivul pentru care ar fi disparut de la petrecere.

- Anamaria Prodan a scos artileria grea la inaintare, iar dupa ce a depus doua plangeri penale impotriva lui Laurențiu Reghecampf, cea de-a treia plangere e pentru Corina Caciuc. Impresara a dat-o in judecata pe iubita inca soțului ei, pe motivul ca ii poarta hainele și gențile. Potrivit surselor…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au desparțit. Antrenorul e preocupat acum de viața profesionala, dar și de cea personala, caci e implicat intr-o noua relație, se iubește cu Corina Caciuc, femeia care ii va darui in curand un copil. Despre aceasta au aparut noi informații in presa, din trecutul…