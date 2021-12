Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a reacționat imediat dupa ce a primit mai multe fotografii cu Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Impresara declara ca este dezamagita și uimita de tradarea soțului ei. Mai mult, chiar și copiii acesteia declara ca le este rușine cu aceasta situație. Chiar inainte de Craciun, Anamaria…

- Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan nu are liniște nici de sarbatori. Impresara a primit mai multe mesaje și fotografii cu soțul ei și Corina Caciuc din perioada in care ei inca erau un cuplu, anunța Spynews.ro . Cand toata lumea este alaturi de familie in aceasta perioada, Anamaria…

- Anamaria Prodan scoate la iveala noi amanunte despre casnicia cu Laurențiu Reghecampf. Impresara spune ca antrenorul a fost șantajat de Corina Caciuc și in ziua in care și-au reinnoit juramintele. Se pare ca acesta a fost și motivul pentru care ar fi disparut de la petrecere.„Daca nu are voie sa vina…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla in plin divorț, iar cel mai afectat este baiatul lor, Bebeto. Impresara a declarat ca fiul ei nu vrea sa-și mai vada tatal și ca sufera cumplit din cauza situației grele, potrivit Click! . Vedeta il acuza pe soțul ei ca in ultimele 8 luni nu a venit decat…

- Anamaria Prodan a scos artileria grea la inaintare, iar dupa ce a depus doua plangeri penale impotriva lui Laurențiu Reghecampf, cea de-a treia plangere e pentru Corina Caciuc. Impresara a dat-o in judecata pe iubita inca soțului ei, pe motivul ca ii poarta hainele și gențile. Potrivit surselor…

- Laurențiu Reghecampf a anunțat-o pe Anamaria Prodan in direct, la TV, ca primul termen al divorțului va avea loc pe 7 februarie. Impresara susține ca momentan nu a primit nicio notificare și nu este sigura ca intr-adevar antrenorul a depus actele. Recent, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut…

- Nu mai e cale de impacare intre cei doi soți. Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț , iar Anamaria Prodan a acceptat separarea legala de el. Vedeta, care s-a simțit tradata cand a aflat ca antrenorul are deja o iubita, pe Corina, care ii va darui un copil peste doar cateva luni, i-a trimis un…