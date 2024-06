Anamaria Prodan este decisa sa incheie definitiv capitolul legat de Laurențiu Reghecampf, mai ales dupa ce, in urma cu mai bine de o saptamana și jumatate, antrenorul a venit peste ea cu poliția. Impresara spune ca nu iși mai dorește sa auda de soțul ei inca in acte pentru ca are alte lucruri mult mai importante pe care trebuie sa se concentreze.