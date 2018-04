Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a depașit pragul critic și este in stare stabila. "Azi, in Vinerea Mare, Dumnezeu sa va binecuvanteze cu pace, iubirea și bucuria Sa", a scris Anamaria Prodan pe o pagina de socializare. Ionela Prodan se afla internata la spital de aproximativ trei saptamani, iar starea…

- Ionela Prodan a depașit pragul critic și este in stare stabila. Anamaria Prodan a plecat in urma cu puțin timp din spitalul unde se afla internata mama sa și a transmis un mesaj emoționant.

- Ionela Prodan se simte mai bine, a anuntat, in urma cu putin timp, fiica sa, Anca, venita special din America. "Starea ei este mai buna. Medicii au reusit sa o stabilizeze", a spus Anca, una dintre fetele artistei. Ionela Prodan si-a facut testamentul. Ce a lasat fetelor, ce a lasat…

- Anamaria Prodan a ales sa ia o pauza de la activitatile sale profesionale pentru a-si dedica tot timpul mamei sale, Ionela Prodan, care este internata in spital. Vedeta a decis ca nimic nu este mai important decat mama sa, astfel ca a decis sa lase munca si sa renunte la proiectul tv de care s-a…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Anamaria Prodan trece prin momente dificile din cauza starii de sanatate șubrede a Ionelei Prodan. Ionela Prodan are probleme grave de sanatate, iar medicii nu au vești bune. Cantareața are probleme grave la ficat și pancreas, iar medicii i-au avertizat familia sa se aștepte la ce-i mai rau. Anamaria…

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația mamei sale și a dezvaluit ca Ionela Prodan va fi externata peste trei-patru zile. A adaugat ca mama ei se simte din ce in ce mai bine și ca este o femeie puternica, ce face fața cu brio situației in care se afla. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA.…

- Ionela Prodan a fost internata zilele trecute dupa ce a acuzat dureri in piept. Fiica ei, Anamaria Prodan, a dus-o de urgenta la spital, acolo unde i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. Problemele de sanatate par ca nu s-au rezolvat si sunt unele serioase pentru ca artista…