- Zi importanta pentru familia Anamariei Prodan! Impresara ii sarbatorește, astazi, ziua fiicei sale, pentru care a pregatit o surpriza uriașa. Sarah Dumitrescu implinește varsta de 23 de ani, iar mama ei a avut grija sa aiba parte de o zi de naștere așa cum a visat.

- Anamaria Prodan a rabufnit din nou la adresa lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce tensiunile dintre ei pareau ca s-au mai ameliorat. Impresara susține ca antrenorul nu iși cauta nici acum baiatul și ca a spus despre Rebecca și Sarah ca nu sunt fetele lui.Anamaria Prodan spune ca nu mai exista nicio cale…

Anamaria Prodan, in culmea fericirii. Ce a spus despre Sarah, fiica ei care face spectacol in echipa naționala a Romaniei. "A trecut peste 3 operații crunte". Exclusiv

- Anamaria Prodan și-a acoperit tatuajul pe care il avea pe spate cu chipul lui Laurențiu Reghecampf. Impresara demonstreaza ca l-a scos definitiv pe antrenor din viața ei.Pe spate, Anamaria Prodan avea tatuat chipul lui Laurențiu Reghecampf alaturi de chipurile celor trei copii ai sai, Rebecca, Sarah…

- Anamaria Prodan a dat lovitura la 50 de ani! Este actrița principala in comedia „Complotul bonelor”, regizata de Iura Luncașu. Impresara l-a chemat, de curand, tocmai din America și pe fiul ei, Laurentiu Reghecampf junior, care a prins și el un rol in film, alaturi de Ilinca, fiica regizorului Iura…