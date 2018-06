Stiri pe aceeasi tema

- Scandal imens la FC Voluntari. finalul plin de emoții pe care ilfovenii l-au trait pe finalul sezonului trecut, in care s-au slavat de la retrogradare la 11 metri in barajul cu Chindia Targoviște, s-a lasat cu urmari. Pus de Consiliul de Administrație (CA) al clubului sa-l demita pe Adrian Mutu, tehnician…

- Adrian Mutu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, a digerat cu greu eșecul pe care elevii sai l-au suferit in rundaa a X-a in deplasare cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-0. Mutu a lansat și cateva sageți spre fostul antrenor al echipei, Claudiu Niculescu, pe care il considera responsabil de situația…

- Gaz Metan Medias a obtinut o victorie extrem de importanta in econiomia luptei pentru evitarea retrogradarii in meciul cu FC Voluntari, scor 1-0 si a iesit din zona rosie a clasamentului, facand rocada cu echipa pregatita de Adrian Mutu. „De data asta, e foarte frumos. Am obtinut o victorie foarte…

- Adrian Mutu a bifat azi cea de-a doua infrangere de cand a preluat-o pe FC Voluntari, 1-2 pe teren propriu cu Sepsi Sfantu Gheorghe. La finalul meciului, "Briliantul" a fost criticat de Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo. "Din pacate, nu am vazut nimic la Voluntari. E al doilea meci pe care…

- Anamaria Prodan face sambata (12 mai) pomana de 40 de zile a regretatei sale mame, cantareața de muzica populara Ionela Prodan. Impresara imparte zeci de pachete oamenilor nevoiași. Anamaria Prodan a decis ca aceasta sa aiba loc intr-o zi de sambata, acolo unde vor fi prezenti apropiatii vedetei, dar…

- Adrian Mutu, antrenorul lui FC Voluntari, a comentat prima infrangere suferita pe banca echipei sale, 0-1 cu Juventus București. "Briliantul" și-a exprimat și nemulțumirea dupa acest meci: "M-a deranjat mult antijocul adversarilor. De asta am fost eliminat". "Trebuia sa trec și prin asta. Cred ca am…

- Adrian Mutu a bifat in aceasta seara prima infrangere din cariera de antrenor: FC Voluntari, la al doilea meci cu "Briliantul" pe banca, a fost invinsa pe teren propriu de Juventus București, 0-1. Mutu nu a terminat meciul pe teren, fiind trimis in tribuna in prelungirile partidei. ...

- Danuț Lupu l-a criticat pe Adrian Mutu dupa ce acesta a fost numit antrenor la FC Voluntari. Adrian Mutu, executat silit. "Briliantul" a pierdut procesul cu o impresara din Italia "Nu vreau acum sa fiu provocat pentru nu e treaba mea. E dorinta lui. El a vrut sa fie antrenor. Dar a…