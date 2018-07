Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, Anamaria Prodan a ajuns de urgența la spital, dupa ce i s-a facut rau la filmarile emisiunii matrimoniale pe care o modereaza. Impresara se afla in afara Bucureștiului, langa Calarași și se pregatea sa filmeze unul dintre episoadele emisiunii. „Dupa ce a stat doua ore in masina cu telefonul…

- Reincarcerat dupa ce a fost condamnat si in dosarul „Mita pentru judecatoare”, Victor Becali a fost transportat de urgența la spital.Direct din spatele gratiilor, Victor Becali a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca, unde medicii s-au ocupat imediat de el. Varul lui Gigi Becali a plecat…

- Acum 22 de ani, Anamaria Prodan nu a vrut sa fie nevasta lui Laurentiu Reghecampf, cand cei doi erau foarte tineri.. Intr-un interviu acordat in 2012, Anamaria a dezvaluit cum l-a cunoscut pe Reghe, care juca in echipa nationala de juniori. „Ne-am cunoscut acum mai bine de 16 ani, la Hotel…