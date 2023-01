Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan implinește 50 de ani pe 17 decembrie, insa impresara a avut parte de o surpriza din partea preoților de la Manastirea Nechit. Anamaria Prodan are obiceiul de a merge la Manastirea Nechit, acolo unde iși gasește mereu liniștea și se roaga. De fata aceasta, impresara a avut parte de o…

- Anamaria Prodan, 49 de ani, e o femeie libera si fara obligatii, mai nou, si se comporta ca atare! A facut furori la ziua amicului Catalin Botezatu, sambata seara, 3 decembrie, unde a venit imbracata ca o adevarata diva: intr-un costum, mulat pe trup, imprimat cu dolari. Surpriza mare a venit atunci…

- Urmatoarele alegeri prezidențiale vor avea loc in 2024, atunci cand președintele Klaus Iohannis iși incheie acest mandat din fruntea țarii.Deși mai sunt doi ani pana atunci, a fost anunțata deja prima intenție de a candida pentru cel mai inalt post din Romania.Ana Maria Prodan, proaspat…

- Anamaria Prodan a facut un anunț surprinzator pe Instagram: "Maye Musk va veni pentru prima oara in Romania. Un eveniment unic in care va povesti cum e sa cresti trei copii singura, cum unul dintre copii devine cel mai bogat om al Planetei. Asemanarile dintre mine și MAYE sunt uluitoare și ma rog la…

- Lumea politica este impietrita – Anamaria Prodan a ales APP și declara ca va face istorie in Romania și in lumea politica așa cum a facut și in fotbal. Curtata de multe formațiuni politice de-a lungul anilor, Ana a refuzat mereu politicos, insa azi a ales!In urma conflictului cu Reghecampf care a lovit-o…