- Anamaria Prodan rafiaza de fericire alaturi de doi dintre copiii ei, alaturi de care a fost premiata. Femeia de afaceri pare ca incearca sa treaca peste conflictul cu fostul soț și a participat la un eveniment impreuna cu Bebeto și Sarah.

- „Daca aș sta fața in fața cu el, i-as spune atat: Vino sa divorțam și sa terminam acest circ! De ce trebuie sa facem toata nebunia asta, sa facem rau oamenilor. Mi-a spus ca visul lui e sa ma vada in pușcarie. Toata aceasta inregistrare va fi data politiei. Cu amenințarile pentru Rizea. El este un om…

- Viața lui Vladimir Draghia merge din ce in ce mai bine. Actorul demonstreaza cu fiecare apariție publica ca este un tata devotat, dovada stand imaginile in care apare, mereu, alaturi de iubita lui și fetițele sale. Pe langa postarile de pe rețelele de socializare in care apar impreuna, aceștia au fost…

- Sarah, fiica lui Tiberiu Dimitrescu și a impresarei Anamaria Prodan, a implinit 22 de ani. Impresara nu a ratat ocazia de a-și surprinde fiica și i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de o imagine cu ele doua. „La mulți ani ingerul vieții mele @sarahh ❤️❤️❤️ te iubește mama…

- Gina Pistol se simte mai implinita ca niciodata, iar prezentatoarea TV radiaza de fericire de cand a aparut pe lume fiica ei, Josephine. Partenera de viața a lui Smiley a postat pe rețelele de socializare o fotografie emoționanta cu fiica ei chiar de pe litoralul romanesc. Iata cum a surprins-o prezentatoarea…

- Anamaria Prodan și-a aratat intotdeauna iubirea fața de baiatul ei atat pe rețelele de socializare, cat și in viața privata. Recent, ea a postat o fotografie in care apare alaturi de Bebeto, iar fanii au reacționat imediat. Iata cat de mare s-a facut fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf!