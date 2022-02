Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de afaceri spune ca familia trebuia prima sa fie asigurata, iar tehnicianul sa nu ii uite pe cei patru copii. Invitata, joi, la Realitatea Sportiva, Anamaria Prodan a dezvaluit si cum incerca sa ii ia apararea antrenorului din Banie cand a fost surprins in diferite ipostaze alaturi de femei in…

- "L-am iubit enorm. A fost aerul nostru. Cand l-am numit "soarele nostru", toata lumea radea. Noi asa l-am considerat. Ca mama, in primul rand, stau si ma gandesc: cum poate un om care si-a crescut copilul si a stat lipit de el... Imi e foarte greu sa vorbesc acum despre Reghe de azi si omul de atunci.…

- Nuți a intrat in atenția publicului, dupa ce a participat la reality show-ul pe care il avea Anamaria Prodan in urma cu mai mulți ani. Ea era bona lui Laurențiu Jr. și tot ea se ocupa de casa. Anamaria Prodan avea foarte mare incredere in Nuți și o lua cu ea peste tot pe unde pleca. Elena Fulgeanu este…

- Dupa ce antrenorul celor de la CSU Craiova a trimis un comunicat, celebra impresara de fotbaliști a raspuns cu o noua serie de dezvaluiri, punctand faptul ca traseul profesional al acestuia ar fi luat-o la vale, odata cu apariția amantei, dar și ca cei doi ar fi sustras bunurile familiei.Pentru a vedea…

- Celebra impresara de fotbaliști s-a saturat de escapadele antrenorului de la CSU Craiova alaturi de iubita sa, mai ales dupa ultima, atunci cand cei doi au fost surprinși pe strazile din București.Pentru a vedea declarațiile incendiare ale Anamariei Prodan despre subiectul exploziv numit Laurențiu Reghecampf,…

- Andrei Ivan și Laurențiu Reghecampf au caștigat premiile "Jucatorul lunii", respectiv "Antrenorul lunii octombrie". Cei doi laureați de la U Craiova au primit trofeele din partea Gazetei Sporturilor, in cantonamentul echipei din Banie. ...