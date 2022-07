Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua, iar impresara face acuzații grave la adresa inca soțului ei, in prezent antrenor la Neftchi Baku. Ea il amenința pe acesta cu inchisoarea, dupa ce i-ar fi furat dosarul medical din casa și acum o șantajeaza.

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan sunt in plin proces de divorț, dupa mai bine de 15 ani de relație. Nu se știe motivul pentru care cei doi ar fi ales sa rupa casnicia, insa, de-a lungul timpului au tot existat zvonuri cu privire la un posibil divorț.Astfel, Laurențiu Reghecampf va avea dreptul…

- Aflata in plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și-a tatuat inițialele LR, dar și alte mesaje. Impresara nu s-a ferit sa arate tuturor desenele de pe piele. Anamaria Prodan are tatuat pe spate chipul lui Laurențiu Reghecampf și nu are de gand sa acopere tatuajul. „Nu exista…

- Laurențiu Reghecampf se afla in plin proces de divorț cu Anamaria Prodan. Impresara a declarat in repetate randuri ca antrenorul Universitații Craiova a ajuns sa fie cunoscut datorita ei, iar tehnicianul comenteaza acum declarațiile. Laurențiu Reghecampf confirma, chiar daca indirect, ca el și Anamaria…

- Deși nu mai formeaza de ani buni un cuplu, foștii soți, Anamaria Prodan și Tibi Dumitrescu au o relație cum puține sunt in ziua de astazi. Impresara il considera confidentul ei, mai ales dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, iar cu actuala soție acestuia, Anamaria Prodan are o relație foarte buna.

- Joi, de la 19:30, Laurențiu Reghecampf va juca un meci capital pentru acest sezon, returul semifinalei Cupei, Universitatea Craiova – Sepsi, in timp ce Anamaria Prodan va participa la un eveniment monden. Tot joi, de la ora 19:00, Anamaria Prodan (49 de ani) va fi protagonista unui eveniment special.…

- Odata cu divorțul de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a trecut prin multe greutați in ultimele luni, insa, acum, celebra impresara de fotbal susține ca traiește cea mai buna perioada a vieții sale și și-a gasit liniștea in brațele unui barbat misterios. Motivul pentru care vedeta nu vrea sa se…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin proces de divorț la Judecatoria Buftea. Dupa aproximativ 15 ani de mariaj cei doi iși doresc separarea legala, care nu are loc in termeni amicali, dupa cum susține impresara. In luna octombrie a anului trecut, Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru…