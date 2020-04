Anamaria Prodan a ales sa doneze catre Spitalul Fundeni, dupa o discuție, in privința celor necesare, cu medicul Adina Croitoru, și a facut acest gest in semn de recunoștința fața de doctorii care au ingrijit-o pe mama sa, interepreta de muzica populara Ionela Prodan, in ultimele clipe ale vieții.

Anamaria Prodan, gest impresionant pentru MEDICII care lupta cu COVID-19

"Cred ca este datoria noastra, a tuturor cetatenilor acestei tari, sa luptam. Cred ca nu este un act de pus la ziar sau scos in evidenta, cred ca toti ar trebui sa facem acest lucru. M-a prins aceasta perioada in…