- Sarah, fata mai mica a impresarei Anamaria Prodan, a facut senzație la mare, acolo unde se afla in vacanța alaturi de familie. Sarah este fiica cea mica a impresarei Anamaria Prodan . Tanara, care este o jucatoare de baschet foarte talentata, se afla in Romania zilele acestea, alaturi de celebra ei…

- Anamaria Prodan este foarte mandrE de familia ei, iar acest lucru este fEcut evident la fiecare pas. Impresara nu s-a sfiit niciodatE sE se i"i arate aprecierea fa:E de copiii ei. Dar "i ei, la randul lor, i"i sus:in mama cu toate for:ele!

- Anamaria Prodan a petrecut weekend-ul in compania a doi dintre copii ei: una dintre fiicele sale din primul mariaj și baiatul ei vitreg, fiul lui Laurențiu Reghecampf din casnicia anterioara. Celebra impresara este mama a doua fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu,…

- Fotbalistul Alex Bourceanu și partenera sa de viața, Adina, și-au unit destinele in Grecia. Evenimentul a avut loc in weekend. Nunta mare in Grecia, pe insula Thassos. Fotbalistul Alex Bourceanu și iubita sa, Adina, s-au casatorit. Nunta a avut loc in weekend, iar nași de cuniunie au fost celebrul antrenor…