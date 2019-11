Stiri pe aceeasi tema

- Clipe grele pentru fiica cea mica a Anamariei Prodan. Sarah a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a accidentat la picior, in timp ce se antrena pe terenul de baschet. Astfel ca, Sarah Dumitrescu nu va mai putea performa pentruechipa la care este angajata, pentru o perioada mai lunga. Pe pagina oficiala…

- Comisia Tehnica a FRF l-a propus pe Mirel Radoi, actualul selecționer de la echipa naționala U21, dar Gigi Becali si Anamaria Prodan aveau alti favoriti. Cei doi au avut un dialog uluitor la Pro X. Mirel Radoi este noul selectioner al echipei nationale. Numirea sa va fi oficializata marti…

- Florin Salam este internat intr-un spital din SUA. Anuntul a fost facut choiar de sotia sa, care ii este si impresar, insa Roxana Dobre nu a oferit mai multe detalii despre ce se intampla cu tatal copiilor ei. Citeste si Fiica lui Salam, marturii cutremuratoare: "Tata m-a luat in brate si…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a comentat in aceasta dimineața și subiectul noului selecționer al primei reprezentative. Acesta a alcatuit o lista a antrenorilor pe care i-ar vrea la naționala. CONTEXT: Comisia Tehnica a FRF se intrunește azi pentru a lua o prima decizie in cazul numirii noului…

- O tanara in varsta de doar 27 de ani, mama unei fetițe de doi ani, s-a stins din viața pe un pat de spital, in urma unei operații banale. Familia femeii este disperata, așa ca și-a angajat un avocat pentru a da in judecata unitatea medicala.

- Gigi Becali și-a insurat fiica in weekend, iar la nunta au fost numai invitați unul și unul. Printre cei 400 de nuntași, s-au numarat și Anamaria Prodan, Mihai Stoica, Dumitru Dragomir sau Mihai Teja.

- Gigi Becali și-a maritat fata sambata, iar nunta a fost una extravaganta, la Palatul Snagov, unde patronul FCSB a aruncat teancuri de bani in cei care au cantat și a recompensat fiecare dintre cei peste 50 de chelneri cu cate o hartie de 200 de euro. (Detalii AICI) Nunta anului 2019 a avut loc sambata…