- Anamaria Prodan a donat materiale sanitare și anume 800 de combinezoane, 1.000 de maști de protecție și zeci de litri de alcool sanitar, pentru doua spitale din Romania, "Victor Babeș" din Timișoara și Spitalul Fundeni din București. I s-a alaturat finul sau și totodata fostul fotbalist al Timișoarei,…

- Romania ar putea avea propirul ventilator. "Ne straduim sa contruim un prototip in care componenta mecanica si de actionare e aproape finalizata, cea electronica e iarasi aproape de finalizare, in principiu marti seara ajungem sa il confruntam cu anestezistii care eventual vor ajunge sa il foloseasca.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 52 de pacienți dintre cei 367 confirmați pozitiv cu noul coronavirus, in Romania, s-au vindecat și au fost externați din spital. Medicii din Timișoara, de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”, sunt lideri la acest…

- In timp ce comitetul de urgenta opreste sau diminueaza activitatea in mai multe domenii, analisti financiari anunta ca economia va suferi enorm daca nu se munceste. Adrian Benta a postat pe facebook un mesaj edificator: Nu imi permit luxul sa " stau acasa!" Iata dece nu pot…

- Forte si mijloace apartinand Ministerului Apararii Nationale au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru instalarea a opt corturi destinate triajului epidemiologic in facilitati medicale civile si militare din tara situate in garnizoanele Bucuresti, Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timisoara…

- Zi de zi, in Romania, la fel ca in multe alte țari, sunt raportate noi infectari cu coronavirus. Medicii specialiști susțin ca cel mai probabil un vaccin va fi disponibil abia peste un an de zile. Insa, pana atunci, toți cei care au coronavirus primesc tratament simptomatic, in funcție de problemele…

- Medicii au efectuat, pana in prezent, teste pentru 351 de persoane din Romania suspecte de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, doar 3 au fost confirmate cu noul coronavirus.Pana in prezent, medicii specialisti au lucrat probe de la 351 de persoane suspecte…

- Loredana Groza a luat decizia de a parasi Pro TV, dupa o colaborare de aproape 20 de ani, și urmeaza sa mearga la postul concurent, Antena 1, potrivit surselor apropiate artistei. Dupa acesta lunga colaborare, Loredana se retrage și se indreapta spre Antena 1, unde urmeaza sa fie jurata in cadrul emisiunii…