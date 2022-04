Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan s-a prezentat ieri, 1 aprilie, la Judecatoria Buftea. Impresara a dezvaluit pentru click.ro ca Laurențiu Reghecampf i-a deschis șapte procese, dar 3 dintre ele sunt anulate. Totodata, ea a marturisit și care e motivul pentru care a fost ieri la respectiva instituție. In luna octombrie…

- De ziua lui Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf din casnicia cu Mariana Pfeiffer, Anamaria Prodan i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Tanarul, in varsta de 20 de ani, a reacționat imediat la postarea impresarei. De la varsta de 15 ani, Luca a ramas sa locuiasca cu Anamaria…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin proces de divorț și se discuta intens custodia fiului lor Laurențiu junior, zis și Bebeto. moemntan baiatul se aflap la mama și este rasfațat așa cum numai la saloane vezi. Impresara a publicat o imagine care a induioșat inimile urmatorilor.

- In decursul zilei de ieri trebuia sa aiba loc primul termen din procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, insa antrenorul a decis sa nu se prezinte la tribunal, in timp ce Anamaria a spus ca infațișarea nu va avea loc deoarece avocații sai au COVID-19. Insa dupa ce s-a aflat…

- Anamaria Prodan nu are de gand sa-l ierte pe Laurențiu Reghecampf. Impresara a lansat un nou atac la adresa antrenorului de la Universitatea Craiova. Vedeta susține ca avocații sai au strans toate dovezile prin care demonstreaza ca soțul ei ar fi sustras din banii familiei.A mai ramas puțin pana cand…

- Nuți a intrat in atenția publicului, dupa ce a participat la reality show-ul pe care il avea Anamaria Prodan in urma cu mai mulți ani. Ea era bona lui Laurențiu Jr. și tot ea se ocupa de casa. Anamaria Prodan avea foarte mare incredere in Nuți și o lua cu ea peste tot pe unde pleca. Elena Fulgeanu este…