„Cand ne-am luat mașina, ne-am dus sa ii aratam lui mama. I-am spus ca e cea mai tare mașina, iar ea a intrebat cat am dat pe ea. Și eu ma pregateam sa spun, dar Laur mi-a dat un cot. "Ei, mama, 60.000, la mana a doua, e OK...". La care mama: "Cat?! 60.000? Nu mai sunteți sanatoși?".

Facea un scandal!... Noi am dat 380.000! Cu barca la fel! Cand a vazut in ziar cat am dat... Aoleu! Ne-a spus ca o sa murim saraci, ca ne batem joc de toata bogația, ca nu e normal, ca ne bate Dumnezeu! Doamne, mi-e asa de dor de ea", a povestit Anamaria Prodan in emisiunea "Prodanca si Reghe-Pretul succesului",…