- Anamaria Prodan a ales sa ia o pauza de la activitatile sale profesionale pentru a-si dedica tot timpul mamei sale, Ionela Prodan, care este internata in spital. Vedeta a decis ca nimic nu este mai important decat mama sa, astfel ca a decis sa lase munca si sa renunte la proiectul tv de care s-a…

- Ionela Prodan este in continuare internata in spital. Interpreta de muzica populara se afla in stare grava, dar luni (2 aprilie), ea a reușit sa deschida ochii și sa vorbeasca cu fiicele ei. Anamaria Prodan sta langa ea zi și noapte. Prima persoana cu care a vorbit Ionela Prodan a fost Anamaria. Cantareața…

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Universitar Elias. Starea ei nu e deloc buna. Anamaria Prodan nu vrea ca publicul sa știe ce se intampla cu mama ei. Cantareața a mai fost internata, in ianuarie, cand i-a fost montat un holter. Se pare ca problemele nu sunt numai de natura cardiaca. Interpreta…

- Ionela Prodan trece prin momente cumplite. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm. Tratamentele administrate pentru boala ei nu au avut efect și i-au provocat femeii și alte afecțiuni. Mama Anamariei Prodan a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din București. Ea a fost diagnosticata…

- Ionela Prodan este internata în stare grava, la Spitalul Elias din Capitala. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas și la ficat. Starea de sanatate a interpretei de muzica populara s-a deteriorat grav, miercuri.

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…

- Anamaria Prodan a vorbit despre situația mamei sale și a dezvaluit ca Ionela Prodan va fi externata peste trei-patru zile. A adaugat ca mama ei se simte din ce in ce mai bine și ca este o femeie puternica, ce face fața cu brio situației in care se afla. EXCLUSIV: Ionela Prodan, in STARE GRAVA.…