Stiri pe aceeasi tema

- Afacerea cu care multi romani au dat lovitura! Ziua de 24 martie va ramane in istoria moderna ca una din cele mai dramatice. Este ziua in care Vladimir Putin invada Ucraina, in ceea ce numește operațiunea speciala. In urma acestui conflict sute de mii de ucraineni au fugit din calea razboiului, in orice…

- Și mancatul covrigilor poate sa iți dea idei geniale. Asta a demonstrat o romanca din Marea Britanie care a dat lovitura cu ideea inedita și cu totul originala. Aceasta susține ca ideea i-a venit in timp ce manca covrigi de Buzau și ca a meritat sa o puna in practica.

- Divorțul momentului in showbizul romanesc este departe de a se fi terminat. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai formeaza un cuplu, iar antrenorul și-a refacut viața alaturi de Corina Caciuc, noua lui partenera, femeia care i-a daruit un fiu pe nume Liam. Cu puțin timp inainte de botezul mezinului…

- Laurențiu Reghecampf a semnat, recent, cu echipa Neftchi Baku din Azerbaidjan. Vestea a determinat-o pe Anamaria Prodan sa izbucneasca nervos, susținand ca fostul soț va trebui sa achite lunar, din noul salariu, o suma colosala drept pensie alimentara. Intre timp, insa, iubita antrenorului pare mai…

- Am pregatit pentru astazi cele mai tari bancuri ale zilei care te vor amuza teribil. E important ca in fiecare zi sa zambești pentru o viața cat mai sanatoasa. Iata glumele care te vor face sa razi și iți vor insenina ziua.

- In plin divorț de Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf a primit o lovitura destul de dificila. Celebrul tehnician a incetat colaborarea cu echipa de fotbal Universitatea Craiova. Ce mesaj oficial au transmis reprezentanții clubului, pe rețelele sociale. Laurențiu Reghecampf a plecat de la Universitatea…

- Horoscopul vine luna de luna fie cu vești bune, fie cu vești mai puțin placute! Ei bine insa, norocul acumulat pentru perioada de vara duce o zodie pe culmile succesului. Iata care este nativul care o sa iși deschida o afacere in urmatoarele trei luni. Da marea lovitura, la care nimeni nu se aștepta!

- Cadavrul unei femei, impachetat in saci menajeri, a fost descoperit, miercuri, intr-o benzinarie dezafectata din satul bihorean Cornitel, cazul fiind anchetat de procurorii si politistii din judetul Cluj, care banuiesc ca ar fi al unei tinere care a fost data disparuta la sfarsitul saptamanii trecute.