Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan Reghecampf (47 de ani), impresar apropiat de clubul Hermannstadt, unde fiica sa, Rebecca, este numarul 1, a avut un derapaj uluitor la adresa oamenilor de fotbal care au acuzat ca sibienii ar fi avantajați de arbitraje. Hermannstadt a caștigat meciul cu FC Botoșani, scor 2-1, grație…

- Anamaria Prodan Reghecampf (47 de ani) a asistat, alaturi de fiica Rebecca (21) la meciul dintre Hermannstadt și FC Botoșani, caștigat de sibieni cu 2-1. Rebecca, șefa din acte de la Hermannstadt, s-a pozat alaturi de mama sa și de o prietena in tribunele stadionului Municipal din Sibiu. Prezența acestora…

- Sony Mustivar (30 de ani, mijlocaș central) este ultimul transfer realizat de Hermannstadt. Ultima data la Neftchi Baku (Azerbaijan), fostul fotbalist al Petrolului a semnat un contract valabil pe 2 ani cu gruparea din Sibiu. Anamaria Prodan, cea care pentru a evita un conflict de interese i-a oferit…

- Anamaria Prodan (47 de ani) e in tribunele Arenei Naționale la meciul dintre Dinamo și Hermannstadt. Pentru a evita un conflict de interese intre meseria de impresar și rolul de finanțator in Liga 1, Anamaria Prodan i-a oferit responsabilitatea conducerii clubului Hermannstadt, cel puțin pe hartie,…

- Anamaria Prodan Reghecampf (47 de ani) l-a elogiat pe Vlad Achim (31), noul fotbalist al lui Dinamo. Aceasta regreta faptul ca nu l-a adus pe mijlocaș la Hermannstadt, acolo unde fiica sa, Rebecca, a devenit patroana in acte. „L-au adus pe Vlad Achim, mie mi-a placut intotdeauna. Mi se pare un jucator…

- in direct la GSP Live, Mihai Raduț (30 de ani) a vorbit despre momentul venirii lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, in 2012, și despre modul in care i s-a propus sa semneze un contract de impresariat cu soția antrenorului, actuala finanțatoare de la Hermannstadt, Anamaria Prodan Reghecampf. ...

- Alaturi de Reghe, fiul lor și niște prieteni, Anamaria Prodan s-a relaxat in stațiunea Venus de pe litoral. Ea s-a cazat la unul dintre cele mai apreciate hoteluri de cinci stele de la mare, cel care aparține patronului echipei Astra, Ioan Nicolae. Vedeta si-a facut aparitia la malul marii…