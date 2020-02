Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de tratamente balneoclimaterice cu apa termala si aer de cea mai buna calitate se vor putea bucura de investitiile care se fac deja in statiunea Baile Herculane. Cunoscuta din timpul Imperiului Roman,...

- Nu doar ca a negat problemele, Florin Piersic, la cei 83 de ani, se simte foarte bine, merge la inot, se plimba si face multe alte activitati. A precizat, insa, ca nu mai joaco fotbal, pentru ca nu ii mai permite conditia fizica, insa asista la ele ori de cate ori are ocazie. "Inventeaza,…

- Se știe ca Madalina Ghenea iubește moda și nu rateaza nicio saptamana a modei. Așadar, a ajuns și la Paris Fashion Week, mai exact la lansarea colecției de primavara-vara 2020 lui Jean Paul Gaultier. Frumoasa romanca a renunțat, insa, la ținutele sale stralucitoare in favoarea unei rochii inspirata…

- Starul american, Britney Spears iși va expune lucrarile sale de arta la o galerie din Franța incepand de sambata, 18 ianuarie. Expoziția sa de debut, Sometimes You Just Gotta Play!!!!!! – Uneori trebuie doar sa te joci!!!!!!, va avea loc la Galeria Sympa din orașul Figeac din sud-vestul Franței. Expoziția…

- Doliu in lumea cinematografiei! O indragita actrița s-a stins din viața Actrita Anna Karina, cunoscuta mai ales pentru rolurile din filmele lui Jean-Luc Godard, a murit sambata la Paris in urma unu cancer, la varsta de 79 de ani, a anuntat duminica agentul sau, intr-un comunicat preluat de AFP. Nascuta…

