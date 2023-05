Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și-a șocat fanii, asta dupa ce impresara a postat o poza neașteptata cu Laurențiu Reghecampf pe contul ei personal de Instagram. Deși cei doi au avut parte de certuri și scandaluri, se pare ca acum lucrurile s-au liniștit intre ei, iar impresara i-a transmis antrenorului un mesaj emoționant…

- Anamaria Prodan este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase cu fanii ei de pe Instagram și Fcaebook. De aceasta data, pe pagina sa de Instagram, impresara a postat o fotografie cu ea, dar și…

- Edward Sanda este foarte activ pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește diverse lucruri cu fanii lui de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, celebrul cantareț a transmis un mesaj acid pentru maneliștii din Romania. Iata ce a postat artistul pe InstaStory!

- A suferit mult dupa ce a divorțat de Laurențiu Reghecampf, dar acum susține ca „radiaza de fericire”. Cate kilograme are Anamaria Prodan acum? Vedeta a aparut recent in public și a șocat pe toata lumea cu silueta ea. Deși unii s-au ingrijorat, impresara spune ca se simte incredibil de bine in propria…

- Anamaria Prodan are un nou mesaj pentru Laurențiu Reghecampf, dupa ce zilele trecute i-a transmis ca il așteapta oricand acasa, sa ii viziteze pe copii. Cei doi ar trebui sa se intalneasca pe 22 martie, la judecatorie, pentru un proces intentat chiar de catre antrenorul de fotbal. Acum, Anamaria Prodan…

- Anamaria Prodan sare in apararea fraților Tate și face declarații despre arestul celor doi milionari. Impresara susține ca legea trebuie facuta in sala de judecata, cu probe, ci nu la televizor. Dupa declarațiile facute de Anamaria Prodan, Andrew Tate i-a transmis un mesaj pe contul lui de Twitter și…

- De cateva luni, Anamaria Prodan și-a refacut viața alaturi de un barbat misterios. Pe rețelele de socializare, impresara a postat prima fotografie cu noul iubit, insa a ales sa ii ascunda identitatea.Anamaria Prodan pare ca și-a revenit dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, iar in viața ei exista cineva.…