- Chiar de Ziua Indragostiților, Anamaria Prodan a facut un anunț extrem de important despre relația ei cu Laurențiu Reghecampf. Dupa multe zvonuri pe seama casniciei lor aparute in spațiul public, acum impresara a clarificat situația pentru toata lumea.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf și-au obișnuit publicul cu o imagine indelung studiata. Apar imbracați bine și poarta bijuterii scumpe. Toata lumea vede pe rețelele de socializare parți din viața aceasta opulenta pe care o duc. Genți de firma, ceasuri valoroase, pantofi prețioși. Se vede cu…

- Dupa o logodna de patru ani, Gabi Enache și Lena vor ajunge in fața altarului. Logodnica fotbalistului a facut dezvaluiri despre nunta la Antena Stars. Mai mult, parinții spirituali ai acestora vor fi chiar Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Gabi Enache, planuri mari de viitor cu iubita sa Deși…

- Showbiz-ul romanesc de pregatește de o nunta de zile mari. Lena și Gabi Enache vor ajunge, in sfarșit, in fața altarului, dupa o logodna de patru ani. Partenera celebrului fotbalist a facut dezvaluiri, in exclusivitate la Antena Stars, despre marele eveniment. Nași vor fi chiar Anamaria Prodan și Laurențiu…

- Anamaria Prodan (48 de ani) spune ca nu ar divorța de Laurențiu Reghecampf (45 de ani) in nicio circumstanța. „E este cel care canta in casa, daca ar fi sa fiu sincera. Laur nu se exteriorizeaza, dar are niște ochi albaștri care te fac sa ingheți, daca se uita fix la tine. Eu țip, fac circ, arunc.…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de patru ani. Cei doi locuiesc impreuna și au o relație discreta. Vedeta a vorbit și despre relația cu mama iubitului ei, dar și despre nunta cu acesta.„Nu exista un trebuie cand vorbim de dragoste. Ne simțim tare bine impreuna…

- Andreea Marin a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația cu iubitul ei, Adrian Brancoveanu, dar și cum se ințelege cu mama acestuia. „Zana surprizelor” a oferit detalii din intimitatea lor, spre bucuria fanilor.

- Inna și Delirc traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi nu se mai ascund, ba chiar au postat pe rețelele de socializare o imagine in care cei doi se saruta cu pathos. Iar fanii i-au copleșit cu mesaje. De ce se iubește Inna cu Deliric, de fapt De altfel, cei doi au devenit rapid […] The post…