Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan continua atacurile la adresa fostului sot si a amantei acestuia. Impresara a schimbat pana si yala de la vila in Snagov, de frica sa nu-i mai dispara si altceva din casa. Anamaria Prodan trebuie sa se prezinte pe 7 februarie la Judecatoria din Buftea pentru a incheia divortul de Laurentiu…

- Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan nu are liniște nici de sarbatori. Impresara a primit mai multe mesaje și fotografii cu soțul ei și Corina Caciuc din perioada in care ei inca erau un cuplu, anunța Spynews.ro . Cand toata lumea este alaturi de familie in aceasta perioada, Anamaria…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se afla in plin divorț, iar cel mai afectat este baiatul lor, Bebeto. Impresara a declarat ca fiul ei nu vrea sa-și mai vada tatal și ca sufera cumplit din cauza situației grele, potrivit Click! . Vedeta il acuza pe soțul ei ca in ultimele 8 luni nu a venit decat…

- Nu mai e cale de impacare intre cei doi soți. Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț , iar Anamaria Prodan a acceptat separarea legala de el. Vedeta, care s-a simțit tradata cand a aflat ca antrenorul are deja o iubita, pe Corina, care ii va darui un copil peste doar cateva luni, i-a trimis un…

- Antrenorul celor de la CSU Craiova a afirmat ca a depus actele de divorț, iar in presa a aparut deja informația conform careia acesta ar avea o relație cu Corina Caciuc, care ar fi și insarcinata in aproximativ trei luni. Dupa divortul de Laurentiu Regehcampf, Anamaria Prodan si-ar putea reface viata.…

- Anamaria Prodan a recunoscut ca o sa divorțeze de Laurențiu Reghecampf, iar intre cei doi nu mai exista șanse de impacare. Vedeta a luat o decizie radicala și i-a surprins pe toți fanii, mai ales pentru ca nimeni nu se aștepta la aceasta mișcare din partea ei. Ce vrea sa faca Anamaria Prodan dupa divorțul…