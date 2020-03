Stiri pe aceeasi tema

- In fotografie, AnaMaria Prodan apare zambitoare in in bratele unui barbat, care nu este Laurentiu Reghecampf. Din pacate, sotul acesteia nu a putut fi prezent la evenimentul de familie datorita antrenamentelor la care trebuie sa fie prezent in Emiratele Unite. Cu toate acestea, AnaMaria Prodan…

- Ultimele luni din viața concurentei Bravo ai Stil! Celebrities Oana Radu au fost un coșmar. Dupa ce iubitul ei a murit in urma unui incident groaznic, cantareața s-a ingrașat din nou și a trecut printr-un mare impas financiar. Vedeta care urmeaza sa defileze pentru prima data in fațajuraților 'Bravo…

- Andreea Berecleanu este fara doar si poate una dintre cele mai bune prezentatoare tv de la noi din tara. Vedeta isi iubeste foarte mult familia, mai ales mama, pentru care a scris astazi un mesaj la care nimeni nu se astepta!

- Anamaria Prodan este una dintre cele mai extravagante aparitii din lumea mondena. Vedeta se bucura de o viata ca-n povesti si stie cum sa se faca placuta de fiecare data. Putini sunt cei care stiu faptul ca blondina este o fire sincera si directa si nu ezita niciodata sa spuna lucrurilor pe nume!

- Anamaria Prodan surprinde din nou. De data asta, impresara a fost invitata in cadrul Observatorului de la Antena 1, pentru a vorbi despre reality show-ul „Prodanca și Reghe. Prețul succesului”, care se va difuza in curand pe post.Inainte sa intre in platou, vedeta a postat o imagine pecontul de socializare…

- Bianca Dragușanu a luat o decizie importanta in privința vieții ei personale. Vedeta este casatorita civil cu Alex Bodi și deși au spus ca vor divorța, iata ca aceștia sunt inca impreuna și fericiți unul alaturi de celalalt. Cu toate astea, cei doi nu vor sa mai dezvaluie lucruri din intimitatea lor,…

- O tanara in varsta de 24 de ani a decis sa iși traiasca viața dupa ce s-a desparțit de iubitul ei și a renunțat la jobul ei, a cumparat o rulota și acum calatorește in SUA cu animalul ei de companie.