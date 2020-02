Stiri pe aceeasi tema

- Baia este locul unde ne relaxam trupul și sufletul, locul unde ne purificam și ne pregatim pentru o noua zi sau pentru somn. Acestea sunt și motivele pentru care un loc atat de important din casa merita sa fie decorat intr-un mod deosebit. Piatra de marmura, flori proaspete, luminia sau chiar dușuri…

- "Am avut sansa de a o intalni pe ea si de a-I intalni familia astazi. Sunt bucuros ca ea este bine dupa cel mai infricosator moment pe care l-am trait pe terenul de tenis. Annita este o fata curajoasa!", a scris Nadal pe Twitter. Potrivit presei australiene, Anita Birchall, in varsta de 13 ani, a declarat…

- Anamaria Prodan a povestit faptul ca relația cu soțul ei nu a fost niciodata afectata de barfele care circula in presa, ba mai muult decat atat Laurențiu Reghecampf ii face in fiecare zi cateva o surpriza, conform Cancan. "Eu primesc cadouri in fiecare zi, daca ma crezi. Eu primesc flori, comanda,…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Denisa Moga: Sarbatorile de iarna reprezinta pentru mine cea mai speciala perioada a anului. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Denisa Moga: Cel mai frumos cadou primit este familia mea. 3. Dar cel mai apreciat cadou daruit?…

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel…

- Alessio, caci despre el este vorba, a implinit pe 29 noiembrie frumoasa varsta de 29 de ani pe care și-a sarbatorit-o departe de țara, tocmai in Italia, dar aproape de familie, cei dragi lui locuiesc de ani buni acolo. Cantarețul de muzica de petrecere a primit cadou de la parinții lui un ceas Rolex…

- De cand cu noua silueta, Anamaria Prodan face ravagii! Impresara se antreneaza din greu in fiecare zi si are grija la alimentatie mai mult ca niciodata. Recent, a marturisit si care este secretul, pentru a le veni in ajutor tuturor femeile care isi doresc sa ajunga la fizicul ei!