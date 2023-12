Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, Amalia Bellatoni a trait clipe cumplite. Vedeta din showbiz-ul romanesc a fost in stare de panica și a sunat de urgența la pompieri, dupa ce un restaurant de langa casa ei a fost cuprins de flacari. Iata primele declarații facute de Amalia Bellatoni in urma evenimentului!

- Bianca Dragușanu a fost oprita de oamenii legii! Vedeta a primit amenda și puncte de penalizare! Ulterior, oamenii legii i-au facut și testul antidrog. Primele declarații ale divei dupa controlul la care a fost supusa in trafic.

- Dupa problemele de sanatate cu care s-a confruntat mama sa și noul conflict cu fostul sau partener de viața, vedeta este implicata intr-un alt scandal. Oana Roman a facut primele declaratii dupa ce ar fi fost pacalita cu un pachet primit din partea Familiei Regale. Cum se apara vedeta. Oana Roman, implicata…

- O logodna secreta in showbiz-ul romanesc a fost dezvaluita. Vedeta a facut anunțul surpriza la emisiunea prezentata de Catalin Maruța, dupa ce a fost data de gol de un detaliu. Primele declarații despre momentul emoționant. Un anunț neașteptat S-a dedicat trup și suflet mariajului sau, a trait aproape…

- Zambitoare, liniștita, optimista in ceea ce privește viitorul, celebra impresara și-a deschis sufletul. Anamaria Prodan a facut noi dezvaluiri neașteptate despre relația tibi Dumitrescu, fostul sau soț. Schimbari uriașe dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf Un interviu inedit, realizat intr-un loc…

- Dana Roba a facut recent primele declarații despre „confruntarea” cu Daniel Balaciu, fostul ei soț. Vedeta a trecut prin momente foarte grele la tribunal și a avut mari emoții la aceasta revedere cu fostul ei partener de viața. Iata cum a decurs intalnirea dintre make-up artista și barbatul care a mutilat-o…

- Simona Halep a avut o prima reacție dupa ce Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat, astazi, ca un tribunal independent a decis suspendarea ei pe o perioada de 4 ani ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022.