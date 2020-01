Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce ii face pe fani sa se intrebe ce avere detine fiica Ionelei Prodan. Ei bine, impresara a recunoscut ce avere si a marturisit ca ar putea sa traiasca foarte bine, daca ar renunta sa mai lucreze. Mai mult, Anamaria a spus ca face parte din categoria celor care nu-și doresc sa-și vada numele…

- Anamaria Prodan a povestit faptul ca relația cu soțul ei nu a fost niciodata afectata de barfele care circula in presa, ba mai muult decat atat Laurențiu Reghecampf ii face in fiecare zi cateva o surpriza, conform Cancan. "Eu primesc cadouri in fiecare zi, daca ma crezi. Eu primesc flori, comanda,…

- Soția lui Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan, e cunoscuta peste tot. Și intoarce privirile chiar și la 47 de ani! Impresara cu cetațațenie americana iși imparte timpul intre afacerile din Las Vegas, problemele cu fotbaliștii din Romania și zilele lungi de relaxare de la Dubai. Alaturi de soțul ei,…

- Liberalul Klaus Iohannis este in fruntea sondajelor din primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica, din Romania, consolidand astfel ancorarea proeuropeana a tarii si urmeaza sa o infrunte in turul doi pe fostul premier social-democrat Viorica Dancila, scriu AFP si Le Figaro.

- O agentie de turism din Romania a inclus in oferta sa din aceasta toamna o excursie la Cernobil, orasul in care s-a produs cea mai mare catastrofa nucleara, in anul 1986, pretul pachetului turistic fiind de 395 de euro si include si un contor de radiatii, astfel incat participantii sa fie constienti…