Anamaria Petrișor și Emilian lansează „Pentru a ta” o piesă despre încercările la care dragostea te supune Anamaria Petrișor și Emilian colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Pentru a ta”, o piesa ce vorbește despre o poveste de dragoste aflata la final și transmite starea celui indragostit care renunța la fericirea lui pentru a celui pe care il iubește. „Este o piesa profunda și ma emoționez la fiecare vers, de fiecare data cand o ascult. Povestea transpune o relație de iubire ajunsa la final. Ea ințelege din comportamentul lui ca inima acestuia nu ii mai aparține in totalitate, iar el recunoaște acest lucru. Sper sa ajunga la inimile voastre și daca va regasiți in ea, sa va ajute sa va vindecați… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

