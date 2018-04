Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a murit, luni seara (16 aprilie), la orele 21:00. Cantareața de muzica populara a fost internata in spital mai bine de o luna și jumatate. Ea s-a stins din viața pe un pat de spital, la Elias. Alaturi de ea a stat zi și noapte fiica ei, Anamaria Prodan, care nu s-a clintit […] The post…

- In familia Anameriei Prodan este un Paște trist, dureros… Mama celebrei impresare este internata in spital, iar fiicele sale au decis sa petreaca aceste sarbatori sfinte alaturi de ea. In aceasta dimineața, dar și ieri, fata cea mare a Ionelei Prodan a transmis trei mesaje care i-au sensibilizat pe…

- Bebelusul a fost diagnosticat cu o boala rara la doar trei zile de cand s-a nascut. In varsta acum de doi ani, Carter Padelford se poate bucura de o copilarie aproximativ normala, dupa ce mama sa i-a aplicat un tratament nu tocmai legal. Femeia a devenit disperata dupa ce medicii ii spuneau ca nu pot…

- Sunt cele mai dureroase sarbatori de Paște pentru Anamaria Prodan și familia ei. Starea de sanatate a Ionelei Prodan s-a agravat in ultimele zile, iar fiicele ei nu se dezlipesc de patul de spital. Cantareața de muzica populara este internata de aproape o luna la Elias. Acest lucru a facut-o pe soția…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Anamaria Prodan trece prin momente dificile din cauza starii de sanatate șubrede a Ionelei Prodan. Ionela Prodan are probleme grave de sanatate, iar medicii nu au vești bune. Cantareața are probleme grave la ficat și pancreas, iar medicii i-au avertizat familia sa se aștepte la ce-i mai rau. Anamaria…

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…