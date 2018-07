Stiri pe aceeasi tema

- De Sanziene, iesenii sunt invitati la o sarbatoare autentic romaneasca. Tot mapamondul serbeaza Ziua Universala a IEI. Oameni din toate colturile lumii: Chicago, New York, Londra, Paris, etc. isi arata dragostea fata de IA romaneasca. Iesenii care au ii sunt asteptati pe parcursul intregii zile pe Pietonal.…

- 24 iunie reprezinta ziua in care tot mapamondul serbeaza Ziua Universala a IEI. Oameni din toate colturile lumii: Chicago, New York, Londra, Paris etc., isi arata dragostea fata de IA romaneasca. Anul acesta, festivalul Romania Autentica va fi organizat la Iasi, Hobita si Brasov pe 23 si 24 iunie. Laura…

- Aproximativ zece primari din Romania, s-au aflat, in perioada 6-20 mai, intr-un schimb de experiența in Statele Unite ale Americii și Canada. Din delegația Asociației Municipiilor din Romania a facut parte și primarul Vasluiului, Vasile Paval, care a avut mai multe intrevederi cu administrațiile din…

- RTB House, companie globala care ofera servicii de retargeting bazate pe deep learning pentru advertiserii online, a anuntat extinderea operatiunilor in Statele Unite, cu trei noi birouri in Boston, Chicago si New York, principalul hub in America.

- Intr-un episod al emisiunii "The Jim Bakker Show", teleevanghelistul american Jim Bakker le-a spus enoriasilor sa-și cumpere casele pe Platoul Ozark pentru a supraviețui la sfarșitul lumii, potrivit publicatiei Belleville News-Democrat. "Unde vei merge cand lumea se aprinde? Unde vei merge?…

- Contrar a ceea ce s-ar putea crede, prima Zi a Muncii - zi de sarbatoare oficiala - a fost celebrata în Statele Unite. În 1894, când președintele Grover Cleveland, aflat la al doilea mandat, a semnat legea federala privind Ziua Muncii, trei state americane sarbatoreau deja local…

- Labour Day (Ziua Muncii) este cunoscuta si sub denumirea de May Day (Ziua Mai). Reducerea normei orare zilnice de lucru sta la originea semnificatiei zilei de 1 mai, ca Ziua internationala a muncitorilor. In anul 1872, circa 100.000 de muncitori din New York, majoritatea din industria constructiilor,…