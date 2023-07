Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, previziunile legate de numarul de kilometri de autostrada care s-ar putea inaugura pana la finalul acestui an, s-au schimbat. Deși autoritațile iși pastreaza ținta de minimum 100 de kilometri, asociația Pro Infrastructura atrage atenția ca cel mult 80 de kimometri au șanse reale sa fie gata.Ministerul…

- Cand presa rusa din Moscova devine, nitam-nisam, unionista, ce credeți ca urmarește ea, stimați cititori? „Integrarea europeana ocolind Romania”, „Moldova merge in Europa ocolind Romania”, „Sandu iși duce țara sa in UE, nu in Romania”, sunt titluri din mass-media rusa pe marginea Summitului Comunitații…

- Sorin Chirița, președintele Asociației pentru Dezvoltare Regionala și Politici Europene și fost city manager al Capitalei, a povestit in cadrul unui eveniment cum a ramas pe Autostrada Soarelui fara baterie la mașina electrica și n-a mai avut unde sa o incarce.Chirița a povestit ca a fost…

- Dan Nicorescu, milionarul roman, dormea cu o parte din averea sa in noaptea de 20 octombrie 2020 cand a fost jefuit. Avea asupra sa un ceas de lux in valoare de 300.000 de euro, inel cu diamante si bratari scumpe. Inainte sa fie torturat, milionarul a ascuns bijuteriile sub plapuma. Povestea jafului,…

- SAGA Festival se apropie cu pași repezi, iar cea de-a treia ediție de festival aduce in premiera artiști pe care publicul din Romania ii așteapta cu sufletul la gura: Lil Nas X, Skrillex, Wiz Khalifa, Mochakk, Franky Wah, Elley Duhe.

- Un dezvoltator cu capital suta la suta romanesc, ARQA, anunța un proiect imobiliar de lux, in valoare de peste 50 de milioane de euro, care se va construi in nordul Bucureștiului. Pentru acest proiect, ARQA a achiziționat un teren cu suprafața de 10.000 de metri patrați. Terenul a costat peste șase…

- Complexul Muzeal National Neamt (CMNN) organizeaza cea de-a treia conferinta din cadrul proiectului cultural-stiintific „Conferintele CMNN”, care isi propune sa aduca in fata publicului excelenta, pasiunea si valoarea prin intermediul unor personalitati prestigioase din varii domenii ale vietii cultural-stiintifice.…

- Cererea de locuințe ramane ridicata, dar vanzarile au scazut cu peste 23% la nivel național in primele luni din 2023. Dobanzile ridicate și inflația, dar și prețurile tot mai mari la apartamente sunt printre motivele pentru care romanii amana achiziția unei locuințe. In primele trei luni ale anului…