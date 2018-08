Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta, prin Serviciul Public de Asistenta Sociala, a inceput distribuirea ghiozdanelor si a rechizitelor gratuite pentru scolile si gradinitele din oras.Cele peste 31 de mii de ghiozdane, complet echipate, vor ajunge in aceasta saptamana in 50 de scoli si 70 de gradinite din municipiul…

- Stresul parintelui poate strica dimineata copilului. Fiti organizati si stabiliti o rutina care sa-i ajute pe cei mici sa faca fata unei noi zile, pentru ca inceputul noului an scolar sa-i gaseasca pregatiti.

- Profesorii vor fi obligați sa renunțe la catalogul clasic pe hartie! Ministerul Educației va incepe luna aceasta procedurile de realizare a ”Sistemului Informatic pentru Managementul scolaritații”. Mai exact, peste cațiva ani va fi introdus in scoli Catalogul Electronic, care va fi accesibil parinților…

- Tanarul care si-a dat foc la inceputul lunii iulie in Buzau a murit, dupa doua saptamani in care medicii au facut eforturi mari, ca sa il țina in viața. Familia și prietenii sunt in stare de șoc. Marius suferea din dragoste, iar dupa o cearta cu iubita a mers in fata parcului Crang, unde s-a stropit…

- Unul dintre militarii implicați in accidentul produs in aceasta seara in fața unitații mililitare de la Boboc a fost declarat decedat. Robert C. Avea 22 de ani și era elev al Școlii de Aplicație pentru Fortele Aeriene de la Boboc. Medicii s-au chinuit aproape o ora sa il readuca la viața pe șoferul…

- Unul dintre militarii implicați in accidentul produs in aceasta seara in fața unitații mililitare de la Boboc a fost declarat decedat. Robert C. Avea 22 de ani și era elev al Școlii de Aplicație pentru Fortele Aeriene de la Boboc. Medicii s-au chinuit aproape o ora sa il readuca la viața pe șoferul…

- Telefoanele inteligente au ajuns sa îi traduca pe bebelusi. Cum nu pot sa le spuna parintilor de ce plâng si de ce au nevoie, aplicatiile fac parte acum din viata parintilor. Concret, bebelusul de o luna plânge din cauza colicilor, dar si pentru ca îi este…

- Baiatul se afla la bunici in momentul in care a cazut si s-a ranit la fata. Desi parea o simpla julitura pe obraz, rana nu se vindeca si crestea in dimensiune. Parintii l-au dus la medic pentru mai multe investigatii. Vestea ca micutul lor sufera de o forma rara de cancer a picat ca un trasnet.…