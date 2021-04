Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii aradeni au primit confirmare de la parintii copilului de sapte ani disparut in luna ianuarie ca hainele de pe cadavrul descoperit sambata, pe camp, ii apartin, identitatea urmand sa fie confirmata definitiv printr-o expertiza ADN care va fi realizata la Bucuresti. Prim-procurorul…

- Procurorii aradeni au primit confirmare de la parintii copilului de sapte ani disparut in luna ianuarie ca hainele de pe cadavrul descoperit sambata, pe camp, ii apartin, identitatea urmand sa fie confirmata definitiv printr-o expertiza ADN care va fi realizata la Bucuresti. Prim-procurorul…

- Astazi, 3 aprilie 2021 ,in jurul orei 13, postul de politie Mișca din jud. Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca in extravilanul localitații, la o distanța de aproximativ 9 km The post Cadavrul unui copil, gasit pe camp. Avea imbracamintea și incalțamintea…

- Cadavrul unui copil a fost gasit sambata, in jurul pranzului, pe un camp intre localitațile Mișca și Vanatori, județul Arad. Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la prezența unui „cadavru uman, de dimensiuni mai mici, pe un camp la aproximativ 10-12 km intre localitațile…

- Trupul neinsuflețit al unui baiat disparut, in urma cu aproape trei luni in Arad, ar fi fost gasit, sambata, la marginea localitații Vanatori, in apropierea unei paduri. Postul de politie Mișca, din județul Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca…

- Un cadavru a fost gasit sambata dupa masa, intr-un desiș, pe un camp, intre localitațile Mișca și Vanatori. Din primele informații, transmise de reprezentanții IPJ Arad imbracamintea și incalțamintea este identica cu hainele purtate de Corbei Sebastian Ionel, copilul disparut in luna ianuarie a acestui…

- Sebi, copilul disparut la Arad, a fost gasit mort Micuțul Corbei Sebastian Ionel, in varsta de 7 ani, nu putea fi gasit nicaieri din luna ianuarie. Sute de persoane l-au cautat, fara niciun rezultat. Politistii, pompieri, politisti de frontiera, caini de urma, elicopter cu termoviziune, masini dotate…

- Astazi, 3 aprilie 2021 ,in jurul orei 13, postul de politie Mișca din jud. Arad, a fost sesizat de catre un cioban aflat in zona localitații Vanatori, despre faptul ca in extravilanul localitații, la o distanța de aproximativ 9 km The post Cadavrul unui copil, gasit pe camp. Avea imbracamintea si incalțamintea…