- Piata analizelor medicale din Romania a explodat in ultimii 10 ani pe fondul imbatranirii populatiei, bolilor profesionale si a virusilor care fac tot mai multe victime, iar afacerile clinicilor specializate in analize medicale vor atinge in acest an nivelul de 2,5 miliarde de lei (520 milioane euro),…

- Afacerile clinicilor din Romania, specializate in analize medicale, vor atinge valoarea de 2,5 miliarde de lei in acest an, de aproape cinci ori mai mare decat in 2010, releva o analiza realizata de compania de...

- Piata ambalajelor din Romania este de aproximativ 890 milioane euro, dar mai putin de 15% sunt realizate din materiale biodegradabile, a declarat, pentru AGERPRES, Tiberiu Stoian, director general al Fabricii de ambalaje Exonia. "Momentan, analizata global, piata ambalajelor este estimata…

- Reteaua medicala MedLife, unul din cei mai mari jucatori pe piata de servicii medicale private din Romania, a anuntat vineri finalizarea tranzactiei de cumparare a pachetului integral de actiuni pentru Centrul Medical Micromedica, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii medicale private…

- Cu toate ca sistemul de sanatate din Romania ofera acces gratuit la servicii medicale de stat, piața serviciilor private a “explodat” in ultimele doua decenii.Reveal Marketing Research, in parteneriat cu Medical PR Agency, a realizat in noiembrie 2019 un studiu privind percepția romanilor…

- Asociatia Medicilor Independenti este policlinica viitorului, o alternativa in cadrul sistemului actual de sanatate ce se lanseaza oficial pe piata din Romania, intr-un eveniment remarcabil ce se va desfasura joi, 28 noiembrie 2019, la Hotel Hilton, la ora 18.00 reunind crema societatii medicale, specialisti…

- Sistemul Medical MedLife, cel mai mare jucator pe piata de servicii medicale private din Romania, achizitioneaza pachetului majoritar al companiei Centrul Medical Micromedica, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii medicale private din Moldova, relateaza News.ro.Citește și: Incepe…