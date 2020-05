Analize de laborator gratuite la Centrul Medical Pro-Vitam Sf. Gheorghe

Stiri pe aceeasi tema

- Ocupația/Denumire COR Localitatea unde este locul de munca vacant Nr. locuri de munca vacante Asistent laborator 325904 Sf.Gheorghe 2 Asistent medical 325901 Sf.Gheorghe 25 Asistent radiologie 325910 Sf.Gheorghe 1 Brancardier 325801 Sf.Gheorghe 10 Brutar 332401 Bacel 1 Infirmiera 532103 Sf.Gheorghe…

- O persoana suspectata de COVID -19 a decedat in cursul zilei de ieri, la Spitalul Județean de Urgența „ Fogolyan Kristof” din Sf. Gheorghe. Managerul unitații medicale, Andras Nagy Robert, a declarat ca nu are informații cu privire la varsta pacientului decedat, dar știe ca avea „probleme cardiace…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va fi dotat cu un laborator de biologie moleculara pentru testare COVID-19, printr-o donatie facuta de o firma austriaca, ce detine mai multe fabrici de prelucrare a lemnului in tara noastra, printre care una si in judetul Covasna. Managerul spitalului, Andras-Nagy…

- Este vorba despre o femeie in varsta de 30 de ani și un barbat de 32 de ani ( familie) din Sf. Gheorghe, care s-au intors recent din Franța. In comunicatul de presa transmis de Cancelaria prefectului astazi, la ora 14.36 se precizeaza: „La nivelul județului sunt in carantina un nr. de 20 persoane, iar…

- Azi in jurul orelor 14.00 polițiștii din cadrul Poliției Mun. Sf. Gheorghe au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier cu victima. Deplasandu-se la fata locului polițiștii au constatat faptul ca conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 59 de ani, a lovit o femeie de 73…

- Chindia Targoviște și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1, in runda secunda din play-out. Bradley Diallo a deschis scorul pentru gazde in minutul 27, cu o lovitura de cap plasata excelent la colțul lung. Covasnenii au preluat fraiele partidei, iar egalarea a venit imediat dupa pauza, in minutul…

- „Eu cred ca STATUL ROMAN are obligația de a rezolva problemele comunitații maghiare”- a declarat primarul municipiului Sf. Gheorghe, Antal Arpad, referindu-se la afirmațiile facute, recent, de Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminarii, care a afirmat ca „Ungaria…

- A.J.O.F.M. COVASNA LOCURI DE MUNCA VACANȚE la data de 12.02.2020 Ocupația/Denumire COR Localitatea unde este locul de munca vacant Nr. locuri de munca vacante Administrator financiar 263111 Sf.Gheorghe 1 Agent de securitate 541401 Sf.Gheorghe 3 Agent de vanzari 332203 Covasna 3 Agent poștal 441201…