- Primaria municipiului Targu Jiu a cheltuit, pana in prezent, 3,5 miliarde de lei vechi pentru deszapezire, indepartarea poleiului si plombarea gropilor. In lunile decembrie si ianuarie s-au consumat 1.200 de tone de material antiderapant, din care o...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) dispune de resursele financiare necesare pentru realizarea celor 134 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, insa este nevoie de mobilitate si seriozitate, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.…

- Ziarul Unirea Padurile din Romania, un business de peste 2,5 miliarde de euro: Ne vindem „aurul verde” cu ochii inchiși Padurile din Romania, un business de peste 2,5 miliarde de euro: Ne vindem „aurul verde” cu ochii inchiși Afacerile din domeniul exploatarilor forestiere și prelucrarii lemnului vor…

- Afacerile primelor 30 de companii care includ actionariat romanesc vor depasi, in acest an, nivelul cumulat de 180 de miliarde de lei, cifra dubla fata de cea inregistrata in urma cu 10 ani, se estimeaza intr-o analiza realizata de catre specialistii Frames. Comparativ, la nivelul anului…