- Un șofer oprit in trafic pentru un control de rutina a ramas fara permis pentru luni de zile, dupa ce la testarea alcoolescopica a rezultat o alcoolemie infima. Barbatul a chemat Poliția in judecata și a dovedit ca nu consumase alcool deloc.

- ​Am profitat de pauza competiționala prilejuita de ultimele meciuri programate in preliminariile EURO 2024 și am facut o analiza a campionatelor importante din Europa pana la 13 noiembrie din perspectiva echipelor care la un moment dat faceau legea in competițiile interne și chiar in cupele europene,…

- Cortina a cazut – Tensiuni majore in conducerea militara a Ucrainei, pe fondul eșecului contraofensivei (analiza WP)Tensiunile de la varful Ucrainei au ieșit la iveala in mod neașteptat in spațiul public. Volodimir Zelenski a fost nevoit sa vina cu precizari, tocmai pentru a evita o eventuala escaladare…

- Aproape fiecare conversație purtata despre „ziua de dupa” in Gaza cu oficiali și experți din domeniul securitații și al politicii revine la același punct: actualul guvern israelian este incapabil sa ia oricare dintre deciziile necesare pe termen lung, scrie jurnalistul Anshel Pfeffer intr-o analiza…

- Pentru a combate riscurile pentru sanatate ale statului pe scaun toata ziua, la birou, sau acasa, pe canapea in fata televizorului, specialistii ne indeamna sa iesim la o plimbare rapida de 22 minute. Noile cercetari arata ca persoanele care fac cel putin 22 de minute de activitate fizica in fiecare…

- Bitcoin a inregistrat progrese semnificative in cursul saptamanii trecute, tranzacționandu-se in prezent la aproximativ 30.700 de dolari - o creștere de 3.000 de dolari fața de lunea trecuta. Entuziasmul din jurul deciziei privind ETF-ul pentru Bitcoin a fost invocat ca motiv pentru aceasta creștere,…

- Conflictul Israel-Hamas genereaza efecte la nivel internațional, in ultimele zile fiind inregistrate sau dejucate mai multe atacuri teroriste. Cu toate acestea, Romania ramane o țara sigura, spun experții.

- Cazarile din Romania au primit 11 milioane de turisti, dintre care aproape 9,5 milioane au fost romani, noteaza Ziarul Financiar. Piata unitatilor de cazare a avut venituri de 9,4 miliarde lei in 2022, cel mai inalt nivel inregistrat de piata locala.