Analiză ZF: România are aproape 75% din suprafață afectată de…

Analiza ZF: Romania are aproape 75% din suprafața afectata de seceta. Europa devine și mai dependenta de gazul rusesc. Productia de energie este in pericol, criza alimentara se amplifica, un sfert din capacitatea lacurilor de acumulare este goala. Jumatate din depozitele de gaze romanesti sunt goale, iar o treime din productia de grau si jumatate din productia de porumb au fost compromise de seceta, potrivit unei analize ZF. Europa nu isi rationalizeaza doar consumul