Stiri pe aceeasi tema

- Ajutoarele și imprumuturile externe consistente din ultimii 25 de ani nu doar ca nu au ajutat Republica Moldova sa faca progrese, ci au dus la o stagnare sau la un declin vizibil in cele mai multe domenii cruciale, cum ar fi calitatea guvernarii, lupta cu corupția sau independența justiției. Concluzia…

- Luiza Radulescu Pintilie Daca, in aceste zile de arșița din mijloc de iunie, cautați un loc și un fel aparte de odihna a minții și a sufletului, expoziția artistei Delia Sechel Perrois, gazduita de Muzeul Județean de Arta Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, va poate rasplati cautarile și așteptarile.…

- Liderul extremei drepte, Jordan Bardella (28 de ani) va fi candidatul partidului sau, Adunarea Nationala (Rassemblement national, RN) la functia de prim-ministru al Frantei, a anuntat luni vicepresedintele formatiunii, Sebastien Chenu, citat de AFP.

- Primii doi politicieni favoriti sunt amandoua femei – Claudia Sheinbaum, din partidul Morena, care este sustinuta de coalitia de guvernare Sigamos Haciendo Historia, si Xochitl Galvez, care este sustinuta de o coalitie de partide de opozitie. Votul este important si pentru ca are loc in acelasi an cu…

- Apple a anunțat ca a eliminat WhatsApp și Threads, aplicații deținute de Meta, de pe varianta chineza a App Store-ului sau, la ordinele guvernului de la Beijing. Motivul ar fi ingrijorarile cu privire la securitatea naționala pe care guvernul chinez le-a exprimat cu privire la cele doua aplicații. Alte…

- Eclipsa solara de pe data de 8 aprilie va fi urmarita de la inalțimea de 50.000 ft (15 km) de catre patru piloți din NASA. Aceștia vor zbura cu doua avioane specializate ale agenției și vor ramane in umbra eclipsei pentru șapte minute, facand o analiza mai amanunțita fața de ceea ce ar fi putut sa faca…

- Sute de medicamente ieftine de pe piața UE, inclusiv din Romania, vor avea interdicție la vanzare, dupa o decizie a Agenției Europene a Medicamentului. Motivul ar fi descoperirea unor nereguli la studiile clinice de bioechivalența desfașurate de o companie cu sediul in India, dupa o ancheta ceruta de…

- Pensionarii așteapta cu nerabdare recalcularea ce va avea loc in luna septembrie. Potrivit guvernanților, veniturile unor dintre seniori ar trebui sa creasca considerabil. Cu toate acestea, unii nu vor primi deloc bani in plus. De ce, aflați in randurile urmatoare. Pensionarii care nu vor primi bani…