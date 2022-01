Analiză XTB: Varianta Omicron a scăzut prețul petrolului. Scade și prețul benzinei? Varianta Omicron a atacat brusc oamenii obișnuiți și investitorii, iar țițeiul a scazut cu 15% intr-o singura ședința. Astfel, riscul de fi impuse restricții suplimentare, similare cu cele de la primul lockdown, a afectat dorința de cumparare a investitorilor. Daca vaccinurile actuale se dovedesc a fi ineficiente impotriva Omicron, calatoriile vor fi reduse, zborurile vor fi suspendate, oamenii vor ramane acasa și cererea de petrol va scadea, arata brokerul de burse internaționale XTB Romania. Daca ne uitam la Austria, unde a fost introdus un alt lockdown, mobilitatea a scazut cu mult sub nivelurile… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

