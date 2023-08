Stiri pe aceeasi tema

- Produsul intern brut al Romaniei se menține pe o creștere ușoara, insa evoluția industriei și a construcțiilor, la pachet cu deficitul bugetar și cel comercial, ofera motive de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o analiza mai atenta a datelor economice…

- S-a efectuat o analiza comparativa intre cinci țari aflate in spațiul CEE privind importanța pe care consumatorii o acorda hidratarii, cat și atenția oferita recipientelor utilizate. Conform studiului, majoritatea persoanelor consuma aproximativ 1 litru de apa pe zi, iar in Romania acest aspect se aplica…

- „Unul dintre pilonii de baza al rezilientei unui stat este societatea pe care este construit, iar o societate educata duce, dincolo de partea de cresterea a competitivitatii acelui stat fata de celelalte state la un grad mai mare de dezvoltare, la o performanta mai mare a acelei natii, la un nivel de…

- Numarul autoturismelor produse in Romania, in primele cinci luni ale acestui an, a crescut cu 5,4% fata de acelasi interval din 2022, pana la 227.760 de unitati, arata datele publicate, luni, de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate,…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IV.2023, au totalizat 10.710.400 tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 13.000 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 6.221.100 tep, in crestere cu 214.900 tep (+3,6%) fata de perioada 1.I-30.IV.2022,…

- Premiera la Targu-Jiu: un producator de echipamente agricole si de irigatii din Ucraina și-a mutat fabrica de la Harkov la Targu Jiu. Investiția se ridica la circa doua milioane de euro și presupune crearea a circa 100 de locuri de munca. Din cauza razboiului, firma ucraineana Variant Agro, unul dintre…