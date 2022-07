Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a confirmat ingrijorarile romanilor in cadrul discursului sau de la Summit-ul NATO de la Madrid. Președintele țarii a atins și subiectul crizei energetice prin care trece mare parte din Europa, inclusiv Romania, odata cu razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Iata ce se va intampla cu…

- Nu e singura cauza, dar principala cauza a creșterii de prețuri in Romania este razboiul Rusiei in Ucraina, un aspect care nu e suficient de mult explicat opiniei publice, a precizat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Potrivit acestuia, cata vreme Europa nu se va decupla energetic…

- Invazia rusa in Ucraina, care a ajuns vineri in a 100-a zi, provoaca un cutremur pe piata de energie, ce afecteaza in principal Europa, unde Rusia este cel mai mare exportator de petrol si gaze, la care se adauga pretul ridicat al electricitatii, relateaza agentia EFE. Desi aprovizionarea cu energie…

- Dupa ce a cunoscut o relativa ieftinire la finele lunii mai, prețul benzinei, sortimentul popular, a ajuns vineri sa coste 8,27 lei litru, cea mai inalta valoare din ultimii trei ani. Și litrul de motorina a atins pragul de 8,9 lei, nivel nemaiintalnit in ultimii ani. Prețurile la pompa sunt influențați…

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, intr-un interviu acordat AGERPRES. In acest context, compania evalueaza…

- Elon Musk si-a trimis satelitii si in Romania. Internetul dezvoltat de antreprenorul american poate fi accesat si din tara noastra, numai ca preturile nu sunt pentru orice buzunar. Constelația a fost activata mai repede in Europa de Est pe fondul izbucnirii razboiului in Ucraina, ca urmare a razboiului…