ANALIZĂ XTB România: Giganţii de pe Wall Street ar putea înregistra cea mai mică profitabilitate din 2020 până acum ”Pana vineri, aproximativ 18% din companiile parte a indicelui bursier S&P500 au anuntat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru din 2023. Dintre acestea, 75% au depasit asteptarile in privinta profitului, iar 61% in privinta veniturilor”, spune Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, care arata ca media profiturilor a inregistrat o scadere de 9% fata de anul trecut. In opinia sa, daca aceste cifre vor fi mentinute pana la ultimele raportari aferente trimestrului al doilea, ar insemna cel mai prost rezultat de dupa trimestrul al doilea din 2020, din timpul pandemiei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

