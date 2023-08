Stiri pe aceeasi tema

- ”Produsul Intern Brut al Romaniei se mentine pe o crestere usoara, insa evolutia industriei si a constructiilor, la pachet cu deficitul bugetar si cel comercial, ofera motive de ingrijorare. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB Romania, o analiza mai atenta a datelor economice…

- S-a efectuat o analiza comparativa intre cinci țari aflate in spațiul CEE privind importanța pe care consumatorii o acorda hidratarii, cat și atenția oferita recipientelor utilizate. Conform studiului, majoritatea persoanelor consuma aproximativ 1 litru de apa pe zi, iar in Romania acest aspect se aplica…

- Analiza REI: Companiile au la dispozitie fonduri nerambursabile de peste 6,5 miliarde euro in a doua jumatate a acestui an, pentru proiecte in agricultura, energie verde, reciclare, industria alimentara sau productie materiale de constructii. Antreprenorii si companiile din Romania vor avea la dispozitie,…

- Romania este singurul stat din Uniunea Europeana unde este activata procedura pentru deficit excesiv. Recent, sefii Comisiei Europene au solicitat statelor membre sa faca investitii si sa reduca cheltuielile pentru a aplica cat mai corect proiectele din Planul National de Redresare si Rezilienta. In…

- Premiera la Targu-Jiu: un producator de echipamente agricole si de irigatii din Ucraina și-a mutat fabrica de la Harkov la Targu Jiu. Investiția se ridica la circa doua milioane de euro și presupune crearea a circa 100 de locuri de munca. Din cauza razboiului, firma ucraineana Variant Agro, unul dintre…

- Date revizuite ale Eurostat au confirmat recent ca Uniunea Europeana a intrat in recesiune tehnica. Jurnaliștii de la Wall Street Journal (WSJ) au trecut un fir roșu prin evenimentele care au dus la situația din prezent, atragand atenția cu privire la viitorul economiei europene in perioada urmatoare.Analiștii…

- Romania, dar si Europa, au pierdut batalia cu China pe anumite segmente, cum ar fi productia de baterii, insa incercam sa recuperam acest decalaj, a afirmat, joi, ministrul Economiei, Florin Spataru, informeaza Agerpres.