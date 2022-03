Stiri pe aceeasi tema

- Criptomonedele majore au continuat sa scada in timpul sesiunii de marti din cauza ca pe piete persista un nivel ridicat de aversiune fata de risc, alimentata de incertitudinea creata de razboiul dintre Rusia si Ucraina, arata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul XTB Romania.

- “Asociația Municipiilor din Romania condamna și respinge in mod categoric agresiunea militara a președintelui Putin asupra Ucrainei. Asociația Municipiilor din Romania considera ca impactul provocat de conflictul armat dintre Federația Rusa și Ucraina, va avea multiple efecte negative asupra dezvoltarii…

- Razboiul din Ucraina a scos la iveala un sentiment care parea ca nu mai exista in oameni, empatia. Lucrurile care se petrec in țara vecina au mobilizat oamenii și toți sunt dispuși sa ajute, fiecare cum poate. Nici vedetele din Romania nu au ramas indiferente la situația refugiaților ajunși in țara…

- Universitatea din Suceava se implica in acte de voluntariat dupa ce Rusia a declanșat razboiul in Ucraina, iar in Romania ajung tot mai mulți refugiați. In același timp, USV este dispusa sa ofere locuri de cazare. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, prorectorul cu activitatea științifica, profesorul…

- Romania trebuie sa fie pregatita sa ofere asistența umanitara și sprijin viitorilor refugiați, in contextul conflictului din Ucraina, spune europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Atacul asupra Ucrainei reprezinta un gest incalificabil și o dovada a faptului ca toate temerile comunitații internaționale…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu omologul sau din Republica Elena, Kyriakos Mitsotakis, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, ca, avand in vedere contextul de securitate complicat din imediata noastra vecinatate, nu putea lipsi de pe agenda situatia de securitate…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei a declarat, luni, ca țara noastra poate primi un numar destul de mare de posibili refugiati din Ucraina. Premierul a aratat, cu privire la situatia din Ucraina, ca inca nu exista o analiza cu institutiile de specialitate. ,,Toate aceste informatii le primim din surse…