Analiză XTB: Economia hidrogenului, posibil următoarea evoluție majoră în procesul de tranziție energetică Interesul pentru hidrogen este in creștere, cererea avansand rapid. De aceea este posibil ca urmatoarea evoluție majora in procesul de tranziție energetica sa se bazeze pe economia hidrogenului. In pofida presiunilor de mediu cu care se confrunta fiecare actor al industriei, adoptarea acestei tehnologii va reduce costurile. Pentru a deveni dominanta, economia hidrogenului nu se poate baza pe subvenții, motiv pentru care trebuie create piețe durabile, iar obținerea unor costuri potrivite este unul dintre principalele obiective ce necesita urmarite, potrivit unei analize XTB, preluata de financialintelligence.ro.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

