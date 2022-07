Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a reușit sa revina deasupra pragului psihologic de 20.000 USD. Intre timp, iunie 2022 a adus cea mai ampla ieșire lunara de unitați de Bitcoin de pe burse din istorie. Bitcoin și Ethereum s-au tranzacționat ambele sub maximul istoric din cadrul ciclului anterior de creștere, ceea ce reprezinta…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a scazut cu peste 7%, pana la 18.732 dolari pe unitate, cel mai mic nivel atins din decembrie 2020. Bitcoin a scazut cu aproximativ 59% in acest an, in timp ce criptomoneda rivala ether, a coborat cu 73%. Sectorul monedelor digitale a fost afectat puternic saptamana…

- Cotatia bitcoin a scazut sambata sub pragul de 20.000 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, continuand o tendinta de scadere care se manifesta de cateva luni, pe masura ce investitorii abandoneaza activele riscante in contextul cresterii dobanzilor, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Binance, cea mai mare platforma de schimb de criptomonede din lume, a intrerupt temporar retragerile de bitcoin pe rețeaua BTC, dar funcționeaza in continuare pe ERC20 și BEP20. Binance invoca anumite probleme tehnice, și asigura utilizatorii ca restricția are un caracter temporar. Bitcoin s-a prabușit…

- Bitcoin a scazut joi, temporar, sub 26.000 de dolari pentru prima data in ultimele 16 luni, pe fondul unei vanzari masive de criptomonede deținute in portofelele virtuale, fapt care a dus la dispariția a 200 de miliarde de dolari de pe intreaga piata intr-o singura zi, transmite CNBC, potrivit News.ro…

- Piața criptomonedelor a inregistrat o pierdere de peste 200 de milioane de euro intr-o singura zi. Cea mai valoroasa criptomoneda, Bitcoin, a ajuns sa coste sub 26.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimele 16 luni. Pretul bitcoin a scazut in aceasta dimineața pana la 25.401,29 dolari, conform…

- Pretul bitcoin a scazut joi dimineata pana la 25.401,29 dolari, conform Coin Metrics. Este prima data cand criptomoneda a coborat sub nivelul de 27.000 de dolari din 26 decembrie 2020. Ulterior, Bitcoin si-a redus pierderile fiind tranzactionata la 29.413,08 dolari pe unitate, in scadere cu 0,1%. Ether,…

- Scenariul de continuare a scaderilor este inca real deoarece viziunea de inasprire a politicii monetare in SUA și sentimentul general al pieței ii fac pe investitori tematori și mai puțin inclinați spre risc, cel puțin pe termen scurt și mediu, arata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj…