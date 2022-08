Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Untold de la Cluj-Napoca a inregistrat anul acesta peste 360.000 de festivalieri. De altfel, foarte mulți au ramas in orașul cu pricina și dupa festival, iar astfel, economia Clujului a avut foarte mult de caștigat. „Cea de-a saptea editie UNTOLD a fost una cu adevarat memorabila, atat pentru…

- Organizatorii UNTOLD estimeaza ca din totalul participanților, 25% sunt din județul Cluj, 15% din strainatate, iar restul de 60% venind din toata Romania. Și anul acesta, au fost prezenți participanți din peste 100 de țari ca Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Italia, Israel și SUA…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta, in urma absentei prelungite a precipitatiilor si in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, informeaza Agerpres. Circa 46% din teritoriul UE…

- Aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta, in urma absentei prelungite a precipitatiilor, a anuntat luni Comisia Europeana, in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, relateaza AFP. Circa 46% din teritoriul UE este expus…

- Romania, cu medalia de aur cucerita vineri de David Popovici la 50 m liber, a ajuns la un bilant de sase medalii, patru de aur si doua de argint, si ocupa locul trei in clasamentul pe natiuni la Campionatele Europene de inot pentru juniori din Otopeni, dupa Polonia si Ungaria.Pe primul loc, dupa patru…

- Cantitatea de ingrasaminte minerale (azot si fosfor) folosita in productia agricola din Uniunea Europeana a ajuns la 11,2 milioane de tone in 2020, o crestere de 2,9% fata de 2019 si un avans de 8,1% comparativ cu 2010, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2020,…

- AKCENTA CZ, cea mai mare instituție de plata din Europa Centrala, cu operațiuni in Republica Ceha, Slovacia, Germania, Polonia, Romania, Ungaria si Franța, a raportat pe anul 2021 un profit net de 73,1 milioane CZK (aprox. 2,95 mil. Euro), in creștere cu 17% fața de anul anterior. Instituția financiara…

- Pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman va invita vineri, 27 mai, de la ora 19.00, in sala Simfonia a Filarmonicii Pitești, la un recital cameral „Mai in gluma, mai in serios”. In program: Alice Gomez – Mambo africano, Leroy Anderson – Ceasul sincopat și Balet cu șmirglu, P. I. Ceaikovski…