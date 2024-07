Analiză XTB: Cum pot fi afectate piețele financiare de alegerile din Franța Franța se pregatește pentru al doilea tur de scrutin legislativ, insa indiferent de rezultatul alegerilor de duminica, instabilitatea politica din Hexagon va avea efect asupra piețelor financiare și este posibil ca țara condusa de Emmanuel Macron sa se apropie de o ”criza a datoriilor”, potrivit unei analize publicate de potrivit unei analize publicate de XTB […] The post Analiza XTB: Cum pot fi afectate piețele financiare de alegerile din Franța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca varianta corecta pentru organizarea alegerilor prezidentiale este 30 noiembrie pentru primul tur de scrutin si 8 decembrie pentru turul al doilea. „Eu cred ca cealalta varianta ar fi primul tur undeva la sfarsitul lunii noiembrie, 30 noiembrie,…

- Eurodeputatul Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a declarat, miercuri, referitor la data alegerilor prezidențiale, ca in „septembrie ar fi cel mai bine datorita faptului ca acum se schimba toata geografica politica a Europei”. „Noi am ajuns la septembrie nu tragand la sorți sau aruncand cu banul sau…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat din nou faptul ca partidul pe care il conduce va avea candidat propriul pentru alegerile prezidentiale. El a menționat și trei nume de social-democrați pe care i-ar susține la alegerile prezidențiale. In cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o, vineri,…

- Primarii și consilierii locali in funcție vor mai avea cateva luni de mandat dupa scrutinul din 9 iunie, inainte ca noii aleși votați sa-și preia funcțiile. Situația este generata de comasarea alegerile locale cu cele europarlamentare, alegerile locale in 2024 avand loc mai devreme de patru ani de…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dizolvat duminica Parlamentul francez, in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in fața partidului de extrema dreapta Adunarea Naționala in alegerile europene. Primul tur al alegerilor va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea va avea loc pe 7 iulie.…

- Prezenta la vot la alegerile europarlamentare, la nivel national, a fost la ora 16.00 de 32,36%, iar la alegerile locale 31,8%, conform datelor oficiale anuntate de BEC. Prezența se menține ușor mai ridicata fața de scrutinele precedente. Astfel, la alegerile europarlamentare din 2019, la aceeasi ora,…

- Franta ar trebui sa limiteze utilizarea smartphone-urilor si a retelelor de socializare de catre copii si adolescenti, a recomandat marti un grup de experti numit de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul ingrijorarii tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul egativ al acestora asupra mintilor…

- Cetatenii francezi ar trebui sa se „abtina” de la calatorii in Iran, Israel, Liban si teritoriile palestiniene, a declarat vineri Ministerul de Externe pentru AFP. In contextul in care tensiunile continua sa creasca in Orientul Mijlociu, dupa luni de conflict intre Israel si Hamas, cetatenii francezi…